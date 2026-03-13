Более 35 тыс. деревьев и кустарников высадят в Минской области

В центральном регионе стартует традиционная весенняя кампания по благоустройству населенных пунктов. Работы будут проводиться каждую субботу на протяжении марта и апреля с участием специалистов жилищно-коммунальных служб, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Задача – обновить песчано-гравийное покрытие более чем полутысячи километров улиц. Самые массовые работы проведут в Дзержинском районе, где идет подготовка к фестивалю тружеников села «Дажынкі».

Екатерина Соловьева, заместитель генерального директора по благоустройству ЖКХ Минской области:

С учетом погодных условий акцент будет сделан на выполнение ямочного ремонта на площади порядка 800 квадратных метров. Что касается ремонтного профилирования, его можно делать только на подготовленном покрытии, которое уже не переувлажнено. Планируется выполнить ремонтное профилирование порядка 30 километров в южной части региона.