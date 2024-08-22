Матушка Гавриила: Что происходит сейчас в Украине с нашей канонической Церковью – это самое благоприятное время

Настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря Игумения Гавриила:

Я хочу сказать то, что происходит сейчас в Украине с нашей канонической Церковью – это самое благоприятное время. Как говорил митрополит Черкасский Феодосий, что вот эти дни, месяцы, годы мы будем вспоминать с радостью. Митрополит Лука Запорожский также говорит… Потому что мы, пастыри, миряне, паства, церковные архипастыри, являемся теми людьми, которые стараются, пытаются сохранить каноническую православную Церковь. Не будем говорить сейчас о том, что будет впереди. Только единственное, что надо помнить, что миром правит промысл Божий. И без воли Божией даже волос с головы не падает.