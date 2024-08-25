Украина пытается снизить цены на российскую нефть? Итоги визита премьер-министра Индии в Киев

Про деньги во многом и конфликт в Украине. После атаки ВСУ в Краснодарском крае затонул паром, который перевозил 30 цистерн с топливом. Пуск осуществили из района Одессы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До этого над Черным морем активничали самолеты-разведчики НАТО. Атаку совершили в порту «Кавказ».

В октябре 2022 года, сразу после взрыва Крымского моста, была запущена паромная линия «Крым – порт Кавказ», через которую перевозили топливо и другие опасные грузы, чтобы исключить их детонацию в случае повторного теракта на мосту. Одна из целей нынешнего удара – срыв военной логистики на Херсонском и Запорожском направлении, где Украина накапливает резервы для возможной наступательной операции. Возможно, также хотели распространить слухи среди населения Крыма о дефиците топлива. Но главная задача Киева – в преддверии зимнего сезона добиться отмены ударов по энергетике. Атакуя топливные терминалы и нефтебазы, Украина хочет выйти на переговоры с Россией по данному вопросу, и таким образом избежать коллапса. Напомним, на прошлой неделе МИД РФ заявил, что такие переговоры невозможны, после чего последовала новая атака.