Украина пытается снизить цены на российскую нефть? Итоги визита премьер-министра Индии в Киев
Про деньги во многом и конфликт в Украине. После атаки ВСУ в Краснодарском крае затонул паром, который перевозил 30 цистерн с топливом. Пуск осуществили из района Одессы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До этого над Черным морем активничали самолеты-разведчики НАТО. Атаку совершили в порту «Кавказ».
В октябре 2022 года, сразу после взрыва Крымского моста, была запущена паромная линия «Крым – порт Кавказ», через которую перевозили топливо и другие опасные грузы, чтобы исключить их детонацию в случае повторного теракта на мосту. Одна из целей нынешнего удара – срыв военной логистики на Херсонском и Запорожском направлении, где Украина накапливает резервы для возможной наступательной операции.
Возможно, также хотели распространить слухи среди населения Крыма о дефиците топлива. Но главная задача Киева – в преддверии зимнего сезона добиться отмены ударов по энергетике. Атакуя топливные терминалы и нефтебазы, Украина хочет выйти на переговоры с Россией по данному вопросу, и таким образом избежать коллапса. Напомним, на прошлой неделе МИД РФ заявил, что такие переговоры невозможны, после чего последовала новая атака.
На таком фоне прошел визит премьер-министра Индии в Киев. Моди пробыл в Украине всего один день и его не мог не волновать инцидент в Краснодарском крае. Индия сегодня – главная по реэкспорту российской нефти, и состояние российской нефтяной инфраструктуры для Нью-Дели крайне важно. Это определяющий фактор в установлении закупочных цен и стоимости доставки. Видимо, своей атакой Украина хотела показать, что также может влиять на стоимость российской нефти.
Сообщается, что Киев и Дели заключили соглашения о сотрудничестве в рамках сельского хозяйства и медицины. О возможных мирных переговорах или о мирном плане Индии ничего не сообщалось, но Белый Дом положительно оценил итоги визита. Видимо, таким образом США пытаются создать конкуренцию между Индией и Китаем по украинской теме, и вместо КНР завести в переговорный процесс нового игрока, чтобы продолжить затягивать мирные переговоры.