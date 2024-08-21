Воскресенский – беглым: у вас один шанс – самораспуститься, тем самым вы поможете стране

Юрий Воскресенский, политолог:

У вас нет ни одного политика, вы все ничтожества, подонки и самозванцы – это слова человека, который что-то смыслит в политике, Андрея Санникова. Он полгода назад сказал, какие эти Латушко, Тихановский, Цепкало. Это самозванцы. Он сказал это в интервью Deutsche Welle. Говорит, мы знали в 2019 году таких лидеров? Мы знали в 2011-м, 2006-м таких лидеров? Это политические ничтожества. Все, финито, у вас один шанс – самораспуститься, и тем самым вы поможете стране. Для вас, тупых, объясняю почему. Самая главная и высшая ценность в данном историческом периоде, вне зависимости от того, кто у нас правитель, – сохранить независимость и суверенитет. Спросите у дядьки или деда Зенона. Это самая важная сейчас миссия. Вы же делаете все, чтобы развалить, развалить, подорвать наш суверенитет и ослабить, а то и вообще уничтожить независимость. По сравнению с этой целью все палітвязні, все спрэчкі, все ваши рады – все меркнет. Поэтому, если вы любите Беларусь, вы должны сейчас все самораспуститься, закрыть свои рты и не отсвечивать как минимум ближайшие несколько лет.