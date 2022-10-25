Гайдукевич: кто был в Китае, знает, какой скачок там сделали по борьбе с бедностью

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Начну с того, что поздний СССР сейчас – это Брюссель. Самый яркий пример позднего СССР – это Брюссель. Там и полная оторванность от жизни, идиотские решения, и каждое решение разрушает Европу все дальше и дальше. А как раз нынешнее руководство Китая – это крайне прагматичные люди, которые просчитывают каждый шаг. Что касается разрыва богатых и бедных, то, во-первых, те люди, которые здесь сегодня присутствуют, были в Китае. А кто был несколько раз, знает прекрасно, какой скачок сделал Китай по борьбе с бедностью. Это на самом деле впечатляет. Что было в Китае 20 лет назад, и что в Китае сейчас. Второе. Мы знаем усилия Китая по борьбе с коррупцией. Мы знаем усилия Китая по справедливости, они везде говорят о справедливости. А в итоге к чему это приводит? В итоге это приводит к тому, что государство сильное. А сильное государство что делает? Успешно справляется с теми вызовами или, по крайней мере, способно справиться, о которых мы говорили. А когда мы сравниваем с Донбассом, почему у США такая логика – очень просто. Независимость Тайваня – таким образом они пытаются ослабить Китай. Донбасс – о, это же Россию усилит, Европу усилит, Европа станет мирнее, безопаснее. Нам это не надо. Вот и вся логика.

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