Гайдукевич: кто был в Китае, знает, какой скачок там сделали по борьбе с бедностью

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Китайские власти досконально изучили опыт позднего СССР и опыт рыночных трансформаций на постсоветском пространстве, в Восточной Европе. Очевидно, что они пришли к выводу, что большой разрыв между бедными и богатыми несет риски для внутриполитической ситуации Китая. Поэтому сейчас мы видим активную борьбу с олигархами и даже желание воспрепятствовать их появлению.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Начну с того, что поздний СССР сейчас – это Брюссель. Самый яркий пример позднего СССР – это Брюссель. Там и полная оторванность от жизни, идиотские решения, и каждое решение разрушает Европу все дальше и дальше. А как раз нынешнее руководство Китая – это крайне прагматичные люди, которые просчитывают каждый шаг. Что касается разрыва богатых и бедных, то, во-первых, те люди, которые здесь сегодня присутствуют, были в Китае. А кто был несколько раз, знает прекрасно, какой скачок сделал Китай по борьбе с бедностью. Это на самом деле впечатляет. Что было в Китае 20 лет назад, и что в Китае сейчас. Второе. Мы знаем усилия Китая по борьбе с коррупцией. Мы знаем усилия Китая по справедливости, они везде говорят о справедливости. А в итоге к чему это приводит? В итоге это приводит к тому, что государство сильное. А сильное государство что делает? Успешно справляется с теми вызовами или, по крайней мере, способно справиться, о которых мы говорили. А когда мы сравниваем с Донбассом, почему у США такая логика – очень просто. Независимость Тайваня – таким образом они пытаются ослабить Китай. Донбасс – о, это же Россию усилит, Европу усилит, Европа станет мирнее, безопаснее. Нам это не надо. Вот и вся логика.
Читайте также:
Как философия конфуцианства мешает китайцам и стоит ли отдавать ребёнка на курсы китайского вместо английского?
«Мы стремимся к всеобщей зажиточности». Какие основные принципы китайской модели развития?
«Не попадём в чужую ловушку». Почему Китай категорически против вмешательства других стран в вопрос Тайваня?