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В Бангладеш 9 человек стали жертвами мощного циклона «Ситранг»

25 октября 2022 12:55
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Новости Бангладеш. 9 человек стали жертвами мощного циклона «Ситранг», который обрушился на Бангладеш. Штормовые волны высотой в 5 метров затопили прибрежные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бангладеш 9 человек стали жертвами мощного циклона «Ситранг»-1

Прекращено автомобильное и железнодорожное сообщение. Из-за поваленных деревьев и оборванных проводов без электричества и связи остались десятки населенных пунктов. По сообщению властей, избежать большого количества жертв помогла массовая эвакуация, которая началась после предупреждения синоптиков о приближении стихии. Полный масштаб разрушений и нанесенного ущерба можно будет оценить только после того, как сойдет вода.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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