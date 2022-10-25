В Польше среди спортивных болельщиков стали разыгрывать уголь

Новости Польши. В Польше среди болельщиков соревнований стали разыгрывать уголь. С такой необычной инициативой выступил один из спортивных клубов по мотокроссу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того чтобы привлечь зрителей на трибуны, организаторы соревнований разыграли специальную лотерею, где главный приз – 2 тонны угля. И этот план сработал. Желающих насладиться гонками стало намного больше, ведь цена входного билета всего 5 злотых (это чуть более доллара), а средняя стоимость тонны топлива колеблется в пределах 3-4 тысяч злотых, или более 600 долларов.