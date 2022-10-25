Прямой эфир

В Польше среди спортивных болельщиков стали разыгрывать уголь

25 октября 2022 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Польше среди болельщиков соревнований стали разыгрывать уголь. С такой необычной инициативой выступил один из спортивных клубов по мотокроссу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше среди спортивных болельщиков стали разыгрывать уголь-1

Для того чтобы привлечь зрителей на трибуны, организаторы соревнований разыграли специальную лотерею, где главный приз – 2 тонны угля. И этот план сработал. Желающих насладиться гонками стало намного больше, ведь цена входного билета всего 5 злотых (это чуть более доллара), а средняя стоимость тонны топлива колеблется в пределах 3-4 тысяч злотых, или более 600 долларов.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жителей Чехии пугает падение уровня жизни
25 октября 2022 14:39

Жителей Чехии пугает падение уровня жизни

В Бангладеш 9 человек стали жертвами мощного циклона «Ситранг»
25 октября 2022 12:55

В Бангладеш 9 человек стали жертвами мощного циклона «Ситранг»

В Анкаре начались переговоры по членству Финляндии в НАТО
25 октября 2022 12:53

В Анкаре начались переговоры по членству Финляндии в НАТО