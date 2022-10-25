Жителей Чехии пугает падение уровня жизни

Новости Чехии. Инфляция и бедность – проблемы, которые больше всего волнуют жителей Чехии. Об этом сообщила международная компания, занимающаяся экономическим анализом. Как показало проведенное исследование, шесть из десяти опрошенных очень обеспокоены ростом цен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего люди боятся повышения стоимости жилья и продуктов. Эти расходы уже составляют половину трат чешского населения. А инфляция в еврозоне, по прогнозам экономистов, продолжит расти. В сложившихся реалиях чехи ищут возможность выгодного вложения своих сбережений. Кроме того, почти все опрошенные рассказали, что откладывают покупку дорогих товаров в надежде, что в будущем смогут купить их дешевле.