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Жителей Чехии пугает падение уровня жизни

25 октября 2022 14:39
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Новости Чехии. Инфляция и бедность – проблемы, которые больше всего волнуют жителей Чехии. Об этом сообщила международная компания, занимающаяся экономическим анализом. Как показало проведенное исследование, шесть из десяти опрошенных очень обеспокоены ростом цен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей Чехии пугает падение уровня жизни-1

Больше всего люди боятся повышения стоимости жилья и продуктов. Эти расходы уже составляют половину трат чешского населения. А инфляция в еврозоне, по прогнозам экономистов, продолжит расти. В сложившихся реалиях чехи ищут возможность выгодного вложения своих сбережений. Кроме того, почти все опрошенные рассказали, что откладывают покупку дорогих товаров в надежде, что в будущем смогут купить их дешевле.

# Кризис в ЕС # Новости Чехии # Фотофакт

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