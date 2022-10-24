«Не попадём в чужую ловушку». Почему Китай категорически против вмешательства других стран в вопрос Тайваня?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Есть вызовы, абсолютно согласен. Все эти вызовы и есть. А что, их нет в Европейском союзе, нет в США? Есть еще хуже. Но в чем Китай выгодно отличается от Европейского союза и США? Два момента. Там тоже демографический кризис. Европа хотела решить его за счет мигрантов из Ближнего Востока, и провалился этот план, потому что европейцами они не хотят быть. Это первое. Второе. На фоне Европейского союза и США Китай гораздо консолидированнее. Там нет гражданской войны внутренней, как в ЕС сейчас и в США, поэтому эти проблемы у Китая есть, но например, энергоносители они будут успешно решать с Россией. Остальные проблемы… Что касается старения населения, эта проблема не решается за год-два. Так не бывает. Но эта же проблема сейчас стоит абсолютно во всем мире, кроме Ближнего Востока. Поэтому эту проблему никто не решит за один год, но повторюсь: у Китая большое преимущество – это то, что они едины. И сейчас они стали сильнее. Каждая страна самая уязвимая и слабая перед выборами и во время выборов. Сейчас Китай прошел этот период на съезде, и считайте, что на ближайшие два года они будут действовать гораздо жестче и эффективнее.

Надежда Сасс:

Не могу не задать вопрос, связанный с Тайванем. Есть мнение, что воссоединение с островом важно даже не столько для руководства Китайской Народной Республики, сколько для большинства простых китайцев, которые видят в этом завершение столетней борьбы за освобождение всех китайских земель от иноземного господства. Это полное избавление от наследия колониализма. Насколько верна такая точка зрения?