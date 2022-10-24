«Не попадём в чужую ловушку». Почему Китай категорически против вмешательства других стран в вопрос Тайваня?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте обратим внимание на основные вызовы, которые сейчас стоят перед Китайской Народной Республикой.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Есть вызовы, абсолютно согласен. Все эти вызовы и есть. А что, их нет в Европейском союзе, нет в США? Есть еще хуже. Но в чем Китай выгодно отличается от Европейского союза и США? Два момента. Там тоже демографический кризис. Европа хотела решить его за счет мигрантов из Ближнего Востока, и провалился этот план, потому что европейцами они не хотят быть. Это первое. Второе. На фоне Европейского союза и США Китай гораздо консолидированнее. Там нет гражданской войны внутренней, как в ЕС сейчас и в США, поэтому эти проблемы у Китая есть, но например, энергоносители они будут успешно решать с Россией. Остальные проблемы… Что касается старения населения, эта проблема не решается за год-два. Так не бывает. Но эта же проблема сейчас стоит абсолютно во всем мире, кроме Ближнего Востока. Поэтому эту проблему никто не решит за один год, но повторюсь: у Китая большое преимущество – это то, что они едины. И сейчас они стали сильнее. Каждая страна самая уязвимая и слабая перед выборами и во время выборов. Сейчас Китай прошел этот период на съезде, и считайте, что на ближайшие два года они будут действовать гораздо жестче и эффективнее.
Надежда Сасс:
Не могу не задать вопрос, связанный с Тайванем. Есть мнение, что воссоединение с островом важно даже не столько для руководства Китайской Народной Республики, сколько для большинства простых китайцев, которые видят в этом завершение столетней борьбы за освобождение всех китайских земель от иноземного господства. Это полное избавление от наследия колониализма. Насколько верна такая точка зрения?
Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:
Я бы сказала, что эта точка зрения верна на 100 %. Вот доказательства последних дней. Самые долгие аплодисменты во время доклада XX съезда КПК были тогда, когда речь шла про тайваньскую проблему. Еще приведу такой пример. Общественное мнение Китая поддерживает объединение Тайваня с материковой частью Китая. На днях на китайском сайте большое количество лайков получили все формулировки доклада о Тайване. Но дело в том, что объединение Тайваня с материковой частью Китая заключается в завершении «китайской мечты» и «великого возрождения». Хотя на Тайване есть некоторые сепаратисты, которые предпочитают быть марионетками США. Объединение Тайваня – это наше собственное дело, мы сами решим эту задачу. Китай решительно выступает против вмешательства других стран в дела Тайваня и намерен защищать собственный суверенитет. Мы прекрасно понимаем, что провоцирует США, но мы не попадем в чужую ловушку.
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