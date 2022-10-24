«Мы стремимся к всеобщей зажиточности». Какие основные принципы китайской модели развития?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: В последнее время многие говорят о том, что Китай сумел сформировать самобытную социально-экономическую и политическую модель развития, которая всерьез отличается от западной либерально-демократической модели. Как вы сформулировали бы три важнейших фактора, элемента, принципа китайской модели?

Го Сяоли, руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете:

Во-первых, Китай придерживается единого руководства КПК. При едином стержне Китай может сосредоточить все свои силы на развитии страны и обеспечении жизни народа, а не как США, где партии направляют все свои силы и энергию на то, чтобы вести борьбу друг против друга. Во-вторых, думаю, что Китай строит социалистическую рыночную экономику. Тут нужно выделить два момента. Социализм и рынок, на мой взгляд, значат большое правительство плюс большой рынок, что принципиально отличается от западной модели: большой рынок плюс малое правительство. Большое правительство может обеспечить справедливое распределение, уменьшить разрыв между богатыми и бедными. Поэтому я считаю, что мы стремимся к всеобщей зажиточности.

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