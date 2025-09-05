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FT: США закрывают программы военной поддержки стран ЕС на границе с РФ

05 сентября 2025 07:27
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FT: США закрывают программы военной поддержки стран ЕС на границе с РФ-0

США планируют урезать финансирование программ по обеспечению безопасности европейских стран, граничащих с Россией. Речь идет о прекращении финансирования подготовки и вооружения военных в Восточной Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было объявлено представителем Пентагона и связано с курсом администрации Дональда Трампа на то, что Европа сама должна обеспечивать свою оборону.

Для финансирования подобных программ требуется одобрение Конгресса, однако новых заявок на выделение больших сумм не поступало. Уже распределенные средства будут доступны до сентября 2026 года. По предварительным оценкам, сокращение может составить сотни миллионов долларов.

Страны Европы выразили обеспокоенность и выясняют, смогут ли они компенсировать потери за счет внутренних ресурсов. При этом другая программа США, связанная с закупкой военного оборудования, останется в силе.

Фото: pixabay

# Международная политика # Деньги # Оружие и боеприпасы # Армия

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