В Афганистане количество погибших из-за землетрясения превысило 2 тыс. человек

В Афганистане количество погибших из-за землетрясения превысило две тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Афганистане количество погибших из-за землетрясения превысило две тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Особенно сложная ситуация в труднодоступных регионах на границе с Пакистаном. Оползни и камнепады разрушили множество дорог. По данным властей сейчас в регионе, где находился эпицентр землетрясения, полностью уничтожены 4 деревни – это более пяти тысяч домов.