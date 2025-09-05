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В Афганистане количество погибших из-за землетрясения превысило 2 тыс. человек

05 сентября 2025 06:41
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В Афганистане количество погибших из-за землетрясения превысило две тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Афганистане количество погибших из-за землетрясения превысило 2 тыс. человек-2

Спасатели продолжают разбирать завалы. Особенно сложная ситуация в труднодоступных регионах на границе с Пакистаном. Оползни и камнепады разрушили множество дорог. По данным властей сейчас в регионе, где находился эпицентр землетрясения, полностью уничтожены 4 деревни – это более пяти тысяч домов.

# Землетрясение

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