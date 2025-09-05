Соболенко третий раз подряд прошла в финал US Open

Белоруска Арина Соболенко прошла в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Telegram-канале.

В рамках полуфинала она обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился чуть более двух часов.

Соболенко будет защищать титул, завоеванный в предыдущем году, когда она также обыграла Пегулу в финале. В финале турнира она встретится с победительницей пары Наоми Осака – Аманда Анисимова в решающем матче.

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