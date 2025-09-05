Британские компании стремительно сокращают рабочие места

Дугин про СВО: чем больше мы осознаем, что это священная война, тем больше осознаем, кто мы есть.

Сейчас мы стоим на пороге самого, пожалуй, решительного, может быть, поворота. Это война, которую мы осознаем все больше и больше как священную войну с западной цивилизацией, войну с современным миром. Она открывает нам глаза на то, чем мы сами являемся. Это уникальный момент.