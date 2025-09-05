Британские компании стремительно сокращают рабочие места

Британские компании за лето сократили штаты самыми быстрыми темпами с 2021 года, а перспективы занятости – худшие со времен пандемии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Британские компании за лето сократили штаты самыми быстрыми темпами с 2021 года, а перспективы занятости – худшие со времен пандемии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – решение Министерства финансов повысить налоги на заработную плату, чтобы справиться с инфляцией, которая достигла рекордных для страны 4 %. В связи с этим почти половина из более чем двух тысяч опрошенных руководителей предприятий заявили, что вынуждены идти на сокращения из-за увеличения взносов в фонд социального страхования.