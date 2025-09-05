Прямой эфир

Британские компании стремительно сокращают рабочие места

05 сентября 2025 05:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Британские компании за лето сократили штаты самыми быстрыми темпами с 2021 года, а перспективы занятости – худшие со времен пандемии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские компании стремительно сокращают рабочие места-2

Причина – решение Министерства финансов повысить налоги на заработную плату, чтобы справиться с инфляцией, которая достигла рекордных для страны 4 %. В связи с этим почти половина из более чем двух тысяч опрошенных руководителей предприятий заявили, что вынуждены идти на сокращения из-за увеличения взносов в фонд социального страхования. 

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
Дугин про СВО: чем больше мы осознаем, что это священная война, тем больше осознаем, кто мы есть.
04 сентября 2025 20:40

Дугин про СВО: чем больше мы осознаем, что это священная война, тем больше осознаем, кто мы есть.

В Берлине автомобиль наехал на группу детей
04 сентября 2025 19:44

В Берлине автомобиль наехал на группу детей

Опрос: больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в США ухудшается
04 сентября 2025 19:43

Опрос: больше половины американцев считают, что экономическая ситуация в США ухудшается