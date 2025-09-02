Филиппо: Писториус дал пощечину фон дер Ляйен за планы ввода войск в Украину

Немецкий министр обороны Борис Писториус подверг критике инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможной переброске европейских войск в Украину, называя подобные дискуссии преждевременными. Об этом пишет РИА Новости.

Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию «Патриоты», назвал это предложение политической пощечиной.

«Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле!» – написал он.

Ранее фон дер Ляйен объявила о планах ЕС по обеспечению гарантий безопасности для Киева. В свою очередь, лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что при его президентстве американские войска не будут отправлены в Украину.

По мнению экспертов, обсуждаемые гарантии могут быть реализованы с привлечением международной коалиции.

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