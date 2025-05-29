Федосова: Трампу нужен выход из изоляции, он не зря ищет контактов, звонков с Путиным

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:

Сейчас в меня полетят камни, но я как-то вижу схематически, что Трампу тоже нужен выход из изоляции. Он не зря ищет контактов, звонков с Путиным, потому что он в себе сочетает в том числе и визионера. Да, своего рода, да, из того же капиталистического мира, капиталистического пошива человек, но в нем тоже есть какой-то интересный огонек. И такие исторические параллели можно протянуть.