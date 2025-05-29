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Федосова: Трампу нужен выход из изоляции, он не зря ищет контактов, звонков с Путиным

29 мая 2025 19:33
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог Виктория Федосова. Обсудим самые актуальные темы. 

Федосова: Трампу нужен выход из изоляции, он не зря ищет контактов, звонков с Путиным-2

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:
Сейчас в меня полетят камни, но я как-то вижу схематически, что Трампу тоже нужен выход из изоляции. Он не зря ищет контактов, звонков с Путиным, потому что он в себе сочетает в том числе и визионера. Да, своего рода, да, из того же капиталистического мира, капиталистического пошива человек, но в нем тоже есть какой-то интересный огонек. И такие исторические параллели можно протянуть. 

# Григорий Азаренок # Дональд Трамп # Владимир Путин # Виктория Федосова # Международная политика

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