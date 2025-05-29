Молдавская оппозиция сообщает о политических преследованиях со стороны властей
2025 год, по всей видимости, становится решающим для многих стран Европы. На носу второй тур президентских выборов в Польше, на фоне скандалов прошел избирательный процесс в Румынии, федеральный канцлер сменился в Германии… А вот в Молдове, где политическая верхушка взяла курс на европеизацию, сейчас готовятся к напряженным парламентским выборам. Причем официальный Кишинев делает это не самым демократичным образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, молдавская оппозиционная партия направила письмо генеральному секретарю ООН, в котором сообщает «об узурпации власти и уничтожении политической конкуренции в стране». Все обвинения адресованы правящей партии президента Майи Санду. По данным оппозиции, уже сотни «неудобных» политиков были фактически выдавлены с избирательной арены.
Самым резонансным случаем стал арест главы Гагаузской автономии в начале 2025 года. Следствие продолжается до сих пор. Время, очевидно, тянут специально, чтобы создать юридические основания для законного смещения за якобы невыполнение своих обязанностей.
Василе Тарлев, председатель оппозиционной партии «Будущее Молдовы»:
Это не просто случайность, а системная попытка убрать неудобных лидеров регионов, которые не подчиняются воле правящей партии «Действие и солидарность». Власть открыто нарушает закон и демократические нормы, превращая страну в полицейское государство. Боюсь сообщить, что честных и легитимных выборов в Молдове уже не ждут.
Оппозиция бьет тревогу: законодательство в Молдове переписано так, чтобы криминализировать избирательное право, а регистрация новых партий и вовсе стала невыполнимой задачей. Тем временем простых граждан все чаще стали обвинять в «электоральной коррупции», а полиция штрафует на неподъемные суммы без доказательств и соблюдения закона.