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Молдавская оппозиция сообщает о политических преследованиях со стороны властей

29 мая 2025 17:02
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2025 год, по всей видимости, становится решающим для многих стран Европы. На носу второй тур президентских выборов в Польше, на фоне скандалов прошел избирательный процесс в Румынии, федеральный канцлер сменился в Германии… А вот в Молдове, где политическая верхушка взяла курс на европеизацию, сейчас готовятся к напряженным парламентским выборам. Причем официальный Кишинев делает это не самым демократичным образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдавская оппозиция сообщает о политических преследованиях со стороны властей-2

Так, молдавская оппозиционная партия направила письмо генеральному секретарю ООН, в котором сообщает «об узурпации власти и уничтожении политической конкуренции в стране». Все обвинения адресованы правящей партии президента Майи Санду. По данным оппозиции, уже сотни «неудобных» политиков были фактически выдавлены с избирательной арены.

Самым резонансным случаем стал арест главы Гагаузской автономии в начале 2025 года. Следствие продолжается до сих пор. Время, очевидно, тянут специально, чтобы создать юридические основания для законного смещения за якобы невыполнение своих обязанностей.

Молдавская оппозиция сообщает о политических преследованиях со стороны властей-4

Василе Тарлев, председатель оппозиционной партии «Будущее Молдовы»:
Это не просто случайность, а системная попытка убрать неудобных лидеров регионов, которые не подчиняются воле правящей партии «Действие и солидарность». Власть открыто нарушает закон и демократические нормы, превращая страну в полицейское государство. Боюсь сообщить, что честных и легитимных выборов в Молдове уже не ждут.

Оппозиция бьет тревогу: законодательство в Молдове переписано так, чтобы криминализировать избирательное право, а регистрация новых партий и вовсе стала невыполнимой задачей. Тем временем простых граждан все чаще стали обвинять в «электоральной коррупции», а полиция штрафует на неподъемные суммы без доказательств и соблюдения закона.

# Новости Молдовы # Международная политика

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