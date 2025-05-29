2025 год, по всей видимости, становится решающим для многих стран Европы. На носу второй тур президентских выборов в Польше, на фоне скандалов прошел избирательный процесс в Румынии, федеральный канцлер сменился в Германии… А вот в Молдове, где политическая верхушка взяла курс на европеизацию, сейчас готовятся к напряженным парламентским выборам. Причем официальный Кишинев делает это не самым демократичным образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, молдавская оппозиционная партия направила письмо генеральному секретарю ООН, в котором сообщает «об узурпации власти и уничтожении политической конкуренции в стране». Все обвинения адресованы правящей партии президента Майи Санду. По данным оппозиции, уже сотни «неудобных» политиков были фактически выдавлены с избирательной арены. Самым резонансным случаем стал арест главы Гагаузской автономии в начале 2025 года. Следствие продолжается до сих пор. Время, очевидно, тянут специально, чтобы создать юридические основания для законного смещения за якобы невыполнение своих обязанностей.