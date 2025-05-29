Еврокомиссия разработала план по сокращению потребления воды в странах ЕС из-за засухи

Европейский союз, очевидно, настигли не лучшие времена. И речь не только о стагнации в экономике. Похоже, что самый обычный ежедневный душ для некоторых граждан может превратиться в роскошь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже месяц в регионе бушует засуха, а изрядно загрязненные водные ресурсы стран Евросоюза никак не пополняются.