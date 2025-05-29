Европейский союз, очевидно, настигли не лучшие времена. И речь не только о стагнации в экономике. Похоже, что самый обычный ежедневный душ для некоторых граждан может превратиться в роскошь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот уже месяц в регионе бушует засуха, а изрядно загрязненные водные ресурсы стран Евросоюза никак не пополняются.
Еврокомиссия успела разработать план по сокращению потребления воды как минимум на 10 % к 2030 году. Вместе с тем Брюссель призвал не только экономить воду, но и увеличить инвестиции в очистную и водоснабжающую инфраструктуру. По предварительным данным, ежегодные вложения должны составить астрономические 23 миллиарда евро. Однако подобные инициативы, как показал опыт с зеленой энергетикой, зачастую не выполняются даже наполовину.
А попытка заставить Европу меньше мыться – попахивает возвращением в Средневековье. Да и деньги лучше тратить рационально. К примеру, в Латвии из-за хронического недофинансирования железные дороги вынуждены закрывать часть маршрутов. Сообщается, что почти 90 % контактной сети, построенной еще в середине прошлого века, давно отслужили свой срок.