Евстафьев: закат Европы несет достаточно серьезные риски для Союзного государства

Дмитрий Евстафьев, российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики:

У меня такая фигура речи была – закат Европы. Мы должны понимать, что для Союзного государства такой закат Европы в такой форме вообще-то несет достаточно серьезные риски. Осознание нового геополитического положения, которое, по идее, оно должно было происходить именно в Давосе, как было два года назад – решение проблем западного мира за счет Евразии, так и остался. В этом смысле было два Давоса, не имевших никакого друг к другу отношения, связующим звеном которых был Дональд Трамп. Вот, собственно, все, что могу тут сказать.

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