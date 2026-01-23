Евстафьев: закат Европы несет достаточно серьезные риски для Союзного государства

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим масштабную проверку армии Беларуси и разберём ситуацию вокруг Всемирного экономического форума в Давосе. В гостях российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США Дмитрий Евстафьев.
Дмитрий Евстафьев, российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики:
У меня такая фигура речи была – закат Европы. Мы должны понимать, что для Союзного государства такой закат Европы в такой форме вообще-то несет достаточно серьезные риски. Осознание нового геополитического положения, которое, по идее, оно должно было происходить именно в Давосе, как было два года назад – решение проблем западного мира за счет Евразии, так и остался. В этом смысле было два Давоса, не имевших никакого друг к другу отношения, связующим звеном которых был Дональд Трамп. Вот, собственно, все, что могу тут сказать.
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