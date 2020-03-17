Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы

Новости мира. С 17 марта из-за распространения COVID-19 Евросоюз закрывает внешние границы. Сообщество уходит на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Об этом во время телевизионного обращения к народу накануне сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Границы закроют в полдень.
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Поездки между странами, не входящими в состав сообщества, и Европейским союзом приостанавливаются также на 30 дней.