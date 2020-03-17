Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы

Новости мира. С 17 марта из-за распространения COVID-19 Евросоюз закрывает внешние границы. Сообщество уходит на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Об этом во время телевизионного обращения к народу накануне сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Границы закроют в полдень.