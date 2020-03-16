Еврокомиссия: закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания эпидемии в ЕС

Новости мира. Против закрытия границ внутри ЕС выступает Еврокомиссия. Это не лучший способ сдерживания инфекции, считают в Евросоюзе, поскольку случаи заражения уже зафиксированы во всех странах сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказал 16 марта официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в Брюсселе. «Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы При этом в ЕС признают, что при ограничениях на границах каждое государство вправе действовать исходя из имеющейся у него информации и в интересах здоровья и безопасности своих граждан. Гораздо важнее в данной ситуации обеспечить беспрепятственное движение товаров через границы, в особенности – медицинских.

Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии:

Вирус на тот момент, когда мы с вами разговариваем, распространился на все страны Европы. Поэтому закрытие границ не обязательно является лучшим способом для обеспечения сдерживания этой эпидемии в ЕС. Но страны вправе сами решать, как им будет целесообразнее поступить. Нам важно быть уверенными, что больницы, системы здравоохранения, пациенты получают необходимо поддержку, что основные товары могут перемещаться через границы, чтобы обеспечивать функционирование экономики.