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Лидеры «Большой семёрки» в формате видеоконференции обсудят борьбу с пандемией

16 марта 2020 13:11
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Новости мира. Пока коронавирус закрывает двери и окна в Европу, лидеры стран «Большой семёрки» 16 марта запланировали встречу в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Лидеры «Большой семёрки» в формате видеоконференции обсудят борьбу с пандемией-1

Главы G7 обсудят глобальные совместные меры для борьбы с пандемией. Как анонсировал в своём твиттере Эммануэль Макрон речь пойдёт о координации усилий в выработке вакцины и работе над экономическими мерами.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Лидеры «Большой семёрки» в формате видеоконференции обсудят борьбу с пандемией-4

Прогнозы неутешительные. Еврокомиссия предрекает рецессию в ЕС из-за последствий пандемии. Экономические трудности, по мнению экспертов, могут быть сопоставимы с последствиями для Европы ипотечного кризиса в США в 2008 году. 

# Коронавирус # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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