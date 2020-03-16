Лидеры «Большой семёрки» в формате видеоконференции обсудят борьбу с пандемией

Новости мира. Пока коронавирус закрывает двери и окна в Европу, лидеры стран «Большой семёрки» 16 марта запланировали встречу в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы G7 обсудят глобальные совместные меры для борьбы с пандемией. Как анонсировал в своём твиттере Эммануэль Макрон речь пойдёт о координации усилий в выработке вакцины и работе над экономическими мерами. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»