SMM-мяуджер. В России работает кот-библиотекарь

Новости России. Март – время кошачьей активности. Это доказывает кот Степан из Тверской области в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь согласно официальной записи в трудовой книжке новый сотрудник значится как SMM-мяуджер. Кот-библиотекарь ходит на работу каждый день, а за его карьерным ростом с интересом следят пользователи соцсетей.