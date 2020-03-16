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SMM-мяуджер. В России работает кот-библиотекарь

16 марта 2020 13:20
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Новости России. Март время кошачьей активности. Это доказывает кот Степан из Тверской области в России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

SMM-мяуджер. В России работает кот-библиотекарь-1

Он официально трудоустроился в местную библиотеку. Стёпа успешно прошёл стажировку.

SMM-мяуджер. В России работает кот-библиотекарь-4

Теперь согласно официальной записи в трудовой книжке новый сотрудник значится как SMM-мяуджер. Кот-библиотекарь ходит на работу каждый день, а за его карьерным ростом с интересом следят пользователи соцсетей. 

SMM-мяуджер. В России работает кот-библиотекарь-7

# Коты и кошки # Фотофакт

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