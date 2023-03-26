В Мюнхене отменены авиарейсы из-за забастовки работников

Новости Германии. Десятки авиарейсов отменены в Мюнхене из-за забастовки работников. Они недовольны низкой оплатой труда на фоне растущих цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как утверждают активисты, стачка 26 марта – только начало. Основная часть демонстраций запланирована на завтра. Ожидается, что забастовка станет крупнейшей в истории современной Германии и парализует значимую часть страны. Ранее повышения заработной платы требовали 5 тысяч человек у Бранденбургских ворот. Правительство на недовольство демонстрантов пока никак не отреагировало. Но активисты намерены протестовать до тех пор, пока власти не примут во внимание их претензии.