Беспилотник с боеприпасом стал причиной взрыва в Тульской области, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в Киреевске под Тулой в воскресенье, 26 марта. Причиной ЧП стало падение беспилотного летательного аппарата, который нес боеприпас.

В экстренных службах сообщают о двух пострадавших, пишет РИА Новости. Местному жителю медпомощь оказана на месте происшествия, вторая пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. В результате падения беспилотника произошло частичное разрушение трех домов. Территория оцеплена. На данный момент угрозы жителям населенного пункта нет.