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Беспилотник с боеприпасом стал причиной взрыва в Тульской области, есть пострадавшие

26 марта 2023 15:36
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Взрыв прогремел в Киреевске под Тулой в воскресенье, 26 марта. Причиной ЧП стало падение беспилотного летательного аппарата, который нес боеприпас. 

В экстренных службах сообщают о двух пострадавших, пишет РИА Новости. Местному жителю медпомощь оказана на месте происшествия, вторая пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. В результате падения беспилотника произошло частичное разрушение трех домов. Территория оцеплена. На данный момент угрозы жителям населенного пункта нет.

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# Взрыв # Новости России

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