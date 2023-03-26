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Великобритания передаст Киеву ещё около 30 САУ AS-90

26 марта 2023 15:21
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Очередная военная помощь киевскому режиму. Великобритания начала передачу Украине самоходных артиллерийских установок. Всего Киев получит около тридцати образцов AS-90, а это треть британских запасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания передаст Киеву ещё около 30 САУ AS-90-1

В целом Королевство – один из ключевых поставщиков вооружения и техники для Украины. Ранее Лондон отправил Киеву 14 тяжелых танков Challenger 2, запросы на которые Украина отправляла регулярно. Правда, сами жители Британии поставки оружия Украине осуждают. Читатели Daily Mail обвинили правительство Королевства в желании усугубить конфликт.

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# Международная политика # Новости Великобритании # Фотофакт

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