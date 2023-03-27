Песков: реакция Запада не скажется на решении РФ по ядерному оружию в Беларуси

Он отметил, что российский президент все обозначил в своих заявлениях, дополнить нечем, цитирует Пескова РИА Новости. Как сообщалось, в субботу, 26 марта, Путин объявил о договоренности на высшем уровне разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Российский лидер подчеркнул, что РФ не передает, а размещает ТЯО. То есть делает то, чем Штаты занимались десятилетием.

Евросоюз анонсировал новые санкции в ответ на договоренность Беларуси и России. Если РБ разместит на своей территории российское ядерное оружие, ЕС ответит, заявил в воскресенье, 27 марта, глава дипломатии Европейского союза Боррель.