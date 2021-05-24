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Евгений Шевченко исключён из фракции «Слуга народа»

24 мая 2021 13:23
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Новости Украины. Народный депутат Евгений Шевченко исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующий документ направлен руководству Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Шевченко исключён из фракции «Слуга народа»-1

В апреле он встречался с Александром Лукашенко, что не понравилось его соратникам. На встрече депутат признался в любви украинцев к белорусам и заявил, что эти народы являются друг другу самыми близкими.

Евгений Шевченко: «Я считаю, что Украина и Беларусь – это два самых близких народа»

Накануне Шевченко в Telegram одобрил задержание Романа Протасевича в Минске.

# Международная политика # Евгений Шевченко # Александр Лукашенко # Роман Протасевич # Фотофакт

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