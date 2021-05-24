Евгений Шевченко исключён из фракции «Слуга народа»

Новости Украины. Народный депутат Евгений Шевченко исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующий документ направлен руководству Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Народный депутат Евгений Шевченко исключен из фракции «Слуга народа». Соответствующий документ направлен руководству Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В апреле он встречался с Александром Лукашенко, что не понравилось его соратникам. На встрече депутат признался в любви украинцев к белорусам и заявил, что эти народы являются друг другу самыми близкими.
Евгений Шевченко: «Я считаю, что Украина и Беларусь – это два самых близких народа»
Накануне Шевченко в Telegram одобрил задержание Романа Протасевича в Минске.