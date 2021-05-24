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Фестиваль тюльпанов проходит в России. Его посвятили поэтам-шестидесятникам

24 мая 2021 09:17
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Новости России. Красота по-русски. В Санкт-Петербурге проходит фестиваль тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На четырех тысячах квадратных метрах декораторы высадили более 200 тысяч цветов.

Фестиваль тюльпанов проходит в России. Его посвятили поэтам-шестидесятникам-1

Пять центральных цветников выполнены в тематике стихотворений поэтов-шестидесятников. Цветом и рисунком организаторы фестиваля постарались передать характер и индивидуальность каждого поэта.

Фестиваль тюльпанов проходит в России. Его посвятили поэтам-шестидесятникам-4

Кроме того, посетители могут увидеть многоярусные композиции из гиацинтов, нарциссов и других цветов.

# Растения и цветы # Фотофакт

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