Фестиваль тюльпанов проходит в России. Его посвятили поэтам-шестидесятникам

Новости России. Красота по-русски. В Санкт-Петербурге проходит фестиваль тюльпанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На четырех тысячах квадратных метрах декораторы высадили более 200 тысяч цветов.

Пять центральных цветников выполнены в тематике стихотворений поэтов-шестидесятников. Цветом и рисунком организаторы фестиваля постарались передать характер и индивидуальность каждого поэта.