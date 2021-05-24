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Собрались на пляже отметить день рождения. В Калифорнии полиция арестовала почти полторы сотни человек

24 мая 2021 13:14
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Новости США. В Калифорнии полиция арестовала почти полторы сотни человек за нарушение комендантского часа, вандализм и нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрались на пляже отметить день рождения. В Калифорнии полиция арестовала почти полторы сотни человек-1

Молодые люди собрались на пляже отметить день рождения. Попытки разогнать толпу привели к беспорядкам. Молодежь двинулась в центр города. Они громили все, что попадалось на их пути, рисовали граффити, бросали камни и бутылки в правоохранителей.

Собрались на пляже отметить день рождения. В Калифорнии полиция арестовала почти полторы сотни человек-4

В результате беспорядков были повреждены несколько зданий, а также полицейские машины.

# Коронавирус # Фотофакт

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