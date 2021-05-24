Собрались на пляже отметить день рождения. В Калифорнии полиция арестовала почти полторы сотни человек

Новости США. В Калифорнии полиция арестовала почти полторы сотни человек за нарушение комендантского часа, вандализм и нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди собрались на пляже отметить день рождения. Попытки разогнать толпу привели к беспорядкам. Молодежь двинулась в центр города. Они громили все, что попадалось на их пути, рисовали граффити, бросали камни и бутылки в правоохранителей.