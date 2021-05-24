В Чехии открываются кинотеатры, театры и все учебные заведения

Новости Чехии. В Чехии очередной этап ослабления коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 мая открываются кинотеатры, театры и все учебные заведения.
Новости Чехии. В Чехии очередной этап ослабления коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 мая открываются кинотеатры, театры и все учебные заведения.
В стране будет разрешено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий на улице с участием до тысячи человек, в закрытых помещениях – до 500.
Туристов начнут принимать гостиницы и пансионаты, однако гости должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или справку о перенесенном заболевании COVID-19.