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В Чехии открываются кинотеатры, театры и все учебные заведения

24 мая 2021 09:12
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Новости Чехии. В Чехии очередной этап ослабления коронавирусных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 мая открываются кинотеатры, театры и все учебные заведения.

В Чехии открываются кинотеатры, театры и все учебные заведения-1

В стране будет разрешено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий на улице с участием до тысячи человек, в закрытых помещениях – до 500.

В Чехии открываются кинотеатры, театры и все учебные заведения-4

Туристов начнут принимать гостиницы и пансионаты, однако гости должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о вакцинации или справку о перенесенном заболевании COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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