Единственные в стране – в Гомельском районе убирают спаржевую фасоль
В Гомельском районе убирают спаржевую фасоль: здесь находится единственное в Беларуси хозяйство, которое выращивает эту культуру в промышленных масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году в «Брилево» под нее отвели 76 гектаров.
Участки с разными сроками созревания, поэтому и сбор урожая ведут поэтапно. Специальный комбайн цепляет растения жаткой и вычесывает стручки. По конвейеру они поступают в бункер.
Алексей Муртузалиев, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:
Урожай в этом году неплохой, работаем все, все специалисты, все рабочие и служащие – полным ходом. Погодные условия – все-таки уже осень – дают о себе знать. Пока погода стоит, надо убирать урожай.
С поля спаржевая фасоль отправляется на консервный завод хозяйства для заморозки. С момента уборки до выхода готовой продукции проходит не более двух часов. Так культура не теряет полезные свойства. За смену перерабатывают более десяти тонн сырья.
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