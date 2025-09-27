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Единственные в стране – в Гомельском районе убирают спаржевую фасоль

27 сентября 2025 07:54
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В Гомельском районе убирают спаржевую фасоль: здесь находится единственное в Беларуси хозяйство, которое выращивает эту культуру в промышленных масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году в «Брилево» под нее отвели 76 гектаров.

Единственные в стране – в Гомельском районе убирают спаржевую фасоль-2

Участки с разными сроками созревания, поэтому и сбор урожая ведут поэтапно. Специальный комбайн цепляет растения жаткой и вычесывает стручки. По конвейеру они поступают в бункер.

Единственные в стране – в Гомельском районе убирают спаржевую фасоль-4

Алексей Муртузалиев, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:
Урожай в этом году неплохой, работаем все, все специалисты, все рабочие и служащие – полным ходом. Погодные условия – все-таки уже осень – дают о себе знать. Пока погода стоит, надо убирать урожай. 

Единственные в стране – в Гомельском районе убирают спаржевую фасоль-6

С поля спаржевая фасоль отправляется на консервный завод хозяйства для заморозки. С момента уборки до выхода готовой продукции проходит не более двух часов. Так культура не теряет полезные свойства. За смену перерабатывают более десяти тонн сырья.

В Минской области началась закладка сельхозпродукции в стабфонды.

# Уборочная кампания

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