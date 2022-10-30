Россия вышла из зерновой сделки. Почему так произошло?

Накануне стало известно, что Россия выходит из зерновой сделки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все из-за удара ВСУ в акватории Черного моря вблизи Севастополя. Атакованные корабли ВМФ России участвовали в сопровождении грузов, которые вывозили из портов Украины.

Ольга Коршун, СТВ:

Мировое сообщество осудило РФ за выход из зерновой сделки, мол, Россия должна позволить экспортировать продовольствие голодающим странам. Глава МИД Литвы назвал действия Москвы шантажом. А Зеленский, уже предсказуемо, призвал к жесткой международной реакции и исключению России из большой 20-ки.

В целом эксперты отмечают, что провокации против России велись уже давно. Вспомним тот же теракт на Крымском мосту. Уже тогда возникли вопросы к осуществлению зерновой сделки. И для России это было поводом полностью свернуть любое сотрудничество в этом направлении. Но в Кремле хватило терпения продолжить гуманитарное взаимодействие.