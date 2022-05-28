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Столтенберг: Финляндия и Швеция вряд ли станут кандидатами на членство в НАТО на саммите в июне

28 мая 2022 15:17
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План по ускоренному расширению НАТО на север сорван. Об этом рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столтенберг: Финляндия и Швеция вряд ли станут кандидатами на членство в НАТО на саммите в июне-1

По его мнению, Финляндия и Швеция вряд ли станут кандидатами на членство на саммите альянса в июне из-за требований Турции. Ранее президент страны Тайип Эрдоган попросил НАТО отказать Финляндии и Швеции в членстве. После были переговоры турецкого лидера со скандинавскими дипломатами, однако они пока не дали результата. Ситуацию также осложняют вопросы России к Финляндии. Они касаются статуса территорий, которыми сейчас управляют из Хельсинки.

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# НАТО # Йенс Столтенберг # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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