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Обнаружили пропавший самолёт в Непале. Он врезался в гору и разлетелся на куски. Уже подтвердили смерть 14 человек

30 мая 2022 09:34
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В Непале обнаружили место крушения самолета, который пропал накануне. Прибывшие на место спасатели подтвердили смерть 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружили пропавший самолёт в Непале. Он врезался в гору и разлетелся на куски. Уже подтвердили смерть 14 человек-1

Продолжаются поиски других пассажиров. Кроме того, в авиакомпании назвали причину крушения. Уже известно, что воздушное судно врезалось в гору и разлетелось на куски в радиусе 100 метров. Напомним, самолет пропал с радаров через 15 минут после взлета. На борту находились 22 человека. Шесть из них – иностранцы, граждане Германии и Индии.

Самолет с 22 людьми на борту пропал с радаров в Непале. На поиски вылетели 2 вертолета. Читать здесь.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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