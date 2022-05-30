Обнаружили пропавший самолёт в Непале. Он врезался в гору и разлетелся на куски. Уже подтвердили смерть 14 человек

В Непале обнаружили место крушения самолета, который пропал накануне. Прибывшие на место спасатели подтвердили смерть 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжаются поиски других пассажиров. Кроме того, в авиакомпании назвали причину крушения. Уже известно, что воздушное судно врезалось в гору и разлетелось на куски в радиусе 100 метров. Напомним, самолет пропал с радаров через 15 минут после взлета. На борту находились 22 человека. Шесть из них – иностранцы, граждане Германии и Индии.