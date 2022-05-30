Поляки больше доверяют учёным, чем политикам. Что показал соцопрос?

Новости Польши. Рейтинг польского правительства уходит в пике. Люди уверены, что понятия «правда» и «честность» не относятся к действующей власти. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного академией наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, более 70 % поляков не доверяют правительству. Еще 63 % считают, что власть относится несправедливо к своим гражданам. Людей также попросили оценить работу СМИ. Оказалось, что каждый третий поляк относится к медиа негативно. Кроме того, большая часть опрошенных предпочитает верить не своим политикам, а ученым, представителям неправительственных организаций и даже Еврокомиссии. По мнению людей, они заботятся о населении намного больше, чем само государство.