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Поляки больше доверяют учёным, чем политикам. Что показал соцопрос?

30 мая 2022 12:30
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Новости Польши. Рейтинг польского правительства уходит в пике. Люди уверены, что понятия «правда» и «честность» не относятся к действующей власти. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного академией наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Польши не верят, что правительство справится с кризисом. Здесь результаты соцопроса.

Поляки больше доверяют учёным, чем политикам. Что показал соцопрос?-1

Согласно исследованию, более 70 % поляков не доверяют правительству. Еще 63 % считают, что власть относится несправедливо к своим гражданам. Людей также попросили оценить работу СМИ. Оказалось, что каждый третий поляк относится к медиа негативно. Кроме того, большая часть опрошенных предпочитает верить не своим политикам, а ученым, представителям неправительственных организаций и даже Еврокомиссии. По мнению людей, они заботятся о населении намного больше, чем само государство.  

# Социологический опрос # Фотофакт

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