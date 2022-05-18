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В центре Румынии построят военную базу НАТО

18 мая 2022 08:23
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НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе. Североатлантический альянс создаст боевую группу в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока она будет состоять из находящихся в стране военных из Франции и Бельгии, но летом к ним присоединится британский контингент. И не исключено, что группа усилится военными из других стран НАТО.

В центре Румынии построят военную базу НАТО-1

На их основе будет создан постоянный батальон. Для этого в центре Румынии началось строительство военной базы альянса, рассчитанной на тысячу человек. Пока в распоряжении боевой группы находится легкая бронетехника и танки, однако в скором времени ожидается поставка тяжелого вооружения.

В центре Румынии построят военную базу НАТО-4

Сейчас французские и бельгийские военные проводят тренировки с подразделениями румынской армии при участии солдат из США. Ранее американский президент заявил, что намерен увеличить численность своих войск в Румынии и Восточной Европе. О готовности усилить восточный фланг НАТО заявил и глава Франции.

# НАТО # Джо Байден # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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