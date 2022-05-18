В центре Румынии построят военную базу НАТО

НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе. Североатлантический альянс создаст боевую группу в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока она будет состоять из находящихся в стране военных из Франции и Бельгии, но летом к ним присоединится британский контингент. И не исключено, что группа усилится военными из других стран НАТО.

На их основе будет создан постоянный батальон. Для этого в центре Румынии началось строительство военной базы альянса, рассчитанной на тысячу человек. Пока в распоряжении боевой группы находится легкая бронетехника и танки, однако в скором времени ожидается поставка тяжелого вооружения.