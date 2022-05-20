Самый высокий уровень за 20 лет. НАТО и США размещают своих солдат в Восточной Европе

Численность войск НАТО, размещенных в Восточной Европе достигла 40 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже находящийся там военный контингент укрепили дополнительными силами и техникой, рассказали в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Только в Польше численность военнослужащих увеличилась с тысячи до 10,5 тысячи. Удвоилось количество солдат НАТО и в странах Балтии. Теперь там находится почти 8 тысяч военных. Появились они и там, где их раньше не было. Речь идет о Словакии. Там еще год назад не было ни одного подразделения Альянса – теперь расквартированы более двух тысяч человек. Новые боевые группы созданы в Венгрии, Румынии и Болгарии.