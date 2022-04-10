«Это был план, который готовился тщательно». Военный эксперт рассказал о тайных замыслах блока НАТО

Почему интересы НАТО разрослись до непомерных масштабов и какие конкретно цели блок преследует в Европе и Азии – эти вопросы мы обсудим с военным экспертом Юрием Кнутовым в программе «Неделя» на СТВ. «НАТО рассматривает весь земной шар сферой своей деятельности». Военный эксперт об амбициях Североатлантического альянса

Ольга Коршун, СТВ:

Юрий, добрый вечер. Такое устойчивое ощущение, что НАТО хочет подмять под себя весь мир. Это только нам кажется или на самом деле все так? Юрий Кнутов, военный эксперт:

НАТО прямо заявило фактически о расширении своих границ гораздо шире, чем границы непосредственно блока в Европе. Интересами НАТО уже стали страны Азии, интересами НАТО становится Африка. Латинская Америка – это, в общем-то, всегда была вотчина Соединенных Штатов Америки. Но именно такой подход, когда НАТО рассматривает весь земной шар сферой своей деятельности и самое страшное, что вот даже северный морской путь, Арктика, на Арктику страны НАТО, именно блок НАТО, предъявляет претензии достаточно серьезные. Все это говорит о желании быть мировым гегемоном, мировым жандармом. И с помощью силы, оружия навязывать политику неоколониализма другим странам. И мы с этим сталкиваемся практически повсеместно. «Растут военные расходы, растет количество войск». Юрий Кнутов рассказал о целях НАТО в Европе

Ольга Коршун:

Буквально новость этого дня: Литва организует подготовку украинских военных инструкторов. Все, чтобы обучить и подготовить их для работы с вооружением, которое поставляет НАТО. Об этом заявил командующий армией балтийской республики. Какие конкретно цели Альянс преследует в Европе? Юрий Кнутов:

Если говорить о роли НАТО, то за последнее время произошло резкое усиление военной составляющей. То есть растут военные расходы, растет количество войск, которые находятся в Европе. И самое главное, что растет группировка, которая размещается вдоль границ Союзного государства, включая Беларусь. Мы все прекрасно помним, как не так давно польская армия была сосредоточена, чтобы вторгнуться на территорию Беларуси. Такая же история существует и в странах Прибалтики, куда сейчас переброшены дополнительные авиационные силы. На территорию Польши переброшены американские войска непосредственно. На сегодня рассматривается проект увеличения, значительного увеличения армии западной Германии. Это все говорит об агрессивных планах НАТО, о желании блока доминировать не только в Европе, а в Евразии. Чем это подтверждается? Буквально в 2021 году прошли учения возле берегов Китая, в которых участвовала американская авианосная группа и британская во главе с авианосцем Queen Elizabeth. Уже блок НАТО начинает протягивать свои щупальца на территорию в том числе Азии. Давление оказывается и на Китай. «Нужна серьезная кропотливая работа, которая длилась месяцами». Как Запад готовился к военным действиям?

Ольга Коршун:

Не осталось сомнений, что НАТО протянуло ручки и к Украине и приложило максимум усилий, чтобы там разгорелся конфликт. Этого столкновения можно было избежать?