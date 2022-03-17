Испанский профессор о ситуации с Украиной: ЕС попал в ловушку, выгодную только для США

ЕС заплатит ненужную цену за участие в украинском кризисе. Об этом заявил испанский эксперт, профессор факультета экономики и бизнеса. По его мнению, Европейский союз попал в ловушку, выгодную только для США. И сейчас Штаты пытаются использовать Украину как средство сдерживания России в собственных интересах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А Европа, ввязавшись в украинский кризис, в первую очередь поплатится экономикой. И это уже видно на примере роста инфляции во многих европейских странах.

Ферран Густау Хаэн Колл, профессор факультета экономики и бизнеса:

Самое прямое влияние оказывает резкий скачок цен на энергоносители. Например, рост цен на бензин привел к повышению стоимости транспортировки примерно на 40 %. Все это еще больше подстегнет инфляцию в странах Европейского союза. С другой стороны, страны ЕС увеличивают свои военные расходы на закупку самолетов и танков, последствия которых будут ощущаться в будущем.

Как добавил эксперт, теперь Европа должна настаивать на посредничестве и мире, а не на поставке оружия Украине. Профессор отметил, что ЕС должен убедить Украину в том, что лучшим выходом из ситуации будет достижение соглашения с Россией, чтобы избежать дальнейших жертв.

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