Прощание с Владимиром Жириновским состоится 8 апреля

Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. Ушел из жизни известный политический деятель Владимир Жириновский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О его смерти сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания ( подробнее здесь ).

В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован. У него диагностировали коронавирус. На фоне заболевания у него развилась двусторонняя пневмония. 21 марта стало известно об ухудшении состояния. Последние дни он провел в коме.