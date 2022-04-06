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Прощание с Владимиром Жириновским состоится 8 апреля

06 апреля 2022 14:15
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Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. Ушел из жизни известный политический деятель Владимир Жириновский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О его смерти сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания (подробнее здесь).

Прощание с Владимиром Жириновским состоится 8 апреля-1

В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован. У него диагностировали коронавирус. На фоне заболевания у него развилась двусторонняя пневмония. 21 марта стало известно об ухудшении состояния. Последние дни он провел в коме.

Прощание состоится 8 апреля.

# Некролог # Владимир Жириновский # Вячеслав Володин # Фотофакт

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