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В Германии продукты подорожали на 30%, а в США инфляция достигла 8%

06 апреля 2022 12:20
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У ЕС почти не осталось санкций против России. Это признала Германия. 6 апреля в стране в очередной раз анонсировали рост цен на потребительские товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С торговых полок уже исчезло растительное масло. В дефиците также сливочное и маргарин. Найти в супермаркете один из этих продуктов теперь считается большой удачей.

В Германии продукты подорожали на 30%, а в США инфляция достигла 8%-1

В среднем стоимость продовольствия в Германии выросла на 30 %. Однако привыкать к нынешним ценам пока рано. Очередной скачок прогнозируют к Пасхе, когда спрос на товары традиционно увеличивается.

Тем временем в США инфляция достигла 8 %. Для выхода из сложной экономической ситуации там намерены привлечь частный капитал. Его мобилизация, возможно, ускорит преодоление топливного кризиса. С таким предположением выступила министр финансов США Джэнет Йеллен.

В Германии продукты подорожали на 30%, а в США инфляция достигла 8%-4

А пока в связи с ростом цен жителям Штатов придется дополнительно выделить более 400 долларов ежемесячно. Расходы на мазут увеличились почти на 45 %, бензина – примерно на 40 %, подорожали мясо, яйца и другие продукты.

# Экономический кризис # Джэнет Йеллен # Фотофакт

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