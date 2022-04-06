В Германии продукты подорожали на 30%, а в США инфляция достигла 8%

У ЕС почти не осталось санкций против России. Это признала Германия. 6 апреля в стране в очередной раз анонсировали рост цен на потребительские товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С торговых полок уже исчезло растительное масло. В дефиците также сливочное и маргарин. Найти в супермаркете один из этих продуктов теперь считается большой удачей.

В среднем стоимость продовольствия в Германии выросла на 30 %. Однако привыкать к нынешним ценам пока рано. Очередной скачок прогнозируют к Пасхе, когда спрос на товары традиционно увеличивается.

Тем временем в США инфляция достигла 8 %. Для выхода из сложной экономической ситуации там намерены привлечь частный капитал. Его мобилизация, возможно, ускорит преодоление топливного кризиса. С таким предположением выступила министр финансов США Джэнет Йеллен.