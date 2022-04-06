«Скоро мы будем в долгу перед всеми». Жители Греции вышли на протесты

За нейтралитет Болгарии в российско-украинском конфликте. Сотни людей подхватили инициативу политической партии «Возрождение» и вышли на митинг в центре Софии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед зданием парламента граждане потребовали от правительства отказаться от сотрудничества с США и прекратить оказание военной помощи Украине. Сейчас перед зданием парламента возведен периметр безопасности, усилено присутствие полицейских. Жители Болгарии по-прежнему настаивают на проведении независимой внешней политики.

Недовольство европейцев проводимой ЕС политикой нарастает (о ситуации в Италии читайте здесь). Митингуют 6 апреля и в Греции. Два крупнейших профсоюза страны объявили всеобщую забастовку. На фоне роста цен на продукты и энергоносители работать отказались около 2,5 миллиона сотрудников. Сокращение доходов, нарушения в работе транспорта, дорогие продукты – жизнь греков сейчас практически состоит из долгов.

Я должен электроэнергетической компании и своему арендодателю, я задолжал по арендной плате за два месяца, и я должен счета за электричество. Скоро мы будем в долгу перед всеми, мы не можем продолжать в том же духе.