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«Скоро мы будем в долгу перед всеми». Жители Греции вышли на протесты

06 апреля 2022 14:34
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За нейтралитет Болгарии в российско-украинском конфликте. Сотни людей подхватили инициативу политической партии «Возрождение» и вышли на митинг в центре Софии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Скоро мы будем в долгу перед всеми». Жители Греции вышли на протесты-1

Перед зданием парламента граждане потребовали от правительства отказаться от сотрудничества с США и прекратить оказание военной помощи Украине. Сейчас перед зданием парламента возведен периметр безопасности, усилено присутствие полицейских. Жители Болгарии по-прежнему настаивают на проведении независимой внешней политики.  

«Скоро мы будем в долгу перед всеми». Жители Греции вышли на протесты-4

Недовольство европейцев проводимой ЕС политикой нарастает (о ситуации в Италии читайте здесь).

Митингуют 6 апреля и в Греции. Два крупнейших профсоюза страны объявили всеобщую забастовку. На фоне роста цен на продукты и энергоносители работать отказались около 2,5 миллиона сотрудников. Сокращение доходов, нарушения в работе транспорта, дорогие продукты – жизнь греков сейчас практически состоит из долгов.  

«Скоро мы будем в долгу перед всеми». Жители Греции вышли на протесты-7

Я должен электроэнергетической компании и своему арендодателю, я задолжал по арендной плате за два месяца, и я должен счета за электричество. Скоро мы будем в долгу перед всеми, мы не можем продолжать в том же духе.  

«Скоро мы будем в долгу перед всеми». Жители Греции вышли на протесты-10

Правительство потратило более 3,5 миллиарда евро, чтобы удержать рост стоимости энергии и топлива для фермеров, домашних хозяйств и предприятий. Но это не помогло. Сегодня, по оценкам полиции, на митинг вышли не менее 10 тысяч человек.  

# Акции протеста # Екатерина Забенько # Фотофакт

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