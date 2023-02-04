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«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

04 февраля 2023 12:17
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей? 

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, ведущая:  
Поставки западного оружия Киеву и перспективы войны.

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Гуманность на войне негуманна.

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Мы еще не начинали, так пора начинать. Украина была неспособна к крупномасштабным наступательным операциям. Сейчас способна.

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Эта война очень сильно отличается от всех предыдущих войн благодаря Илону Маску и Starlink.

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-13

Грядет тотальная мобилизация. О каком Starlink может идти речь?

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-16

Однозначно есть большое давление на европейских военных в плане предоставления военной помощи.

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-19

Нужно очень внимательно смотреть на поставки реактивных систем залпового огня, беспилотных летательных аппаратов. Украина просит боевую авиацию.

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать.

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-25

Если Беларуси станет известно об агрессивных замыслах в отношении нашей республики, мы имеем право нанести превентивный удар.

«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-28

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 5 февраля, в 21:00.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Илон Маск # Александр Лукашенко # Фотофакт

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