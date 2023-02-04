«Эта война сильно отличается от предыдущих благодаря Маску и Starlink». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая:

Поставки западного оружия Киеву и перспективы войны.

Гуманность на войне негуманна.

Мы еще не начинали, так пора начинать. Украина была неспособна к крупномасштабным наступательным операциям. Сейчас способна.

Эта война очень сильно отличается от всех предыдущих войн благодаря Илону Маску и Starlink.

Грядет тотальная мобилизация. О каком Starlink может идти речь?

Однозначно есть большое давление на европейских военных в плане предоставления военной помощи.

Нужно очень внимательно смотреть на поставки реактивных систем залпового огня, беспилотных летательных аппаратов. Украина просит боевую авиацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать.

Если Беларуси станет известно об агрессивных замыслах в отношении нашей республики, мы имеем право нанести превентивный удар.