Прямой эфир

Вооружённые силы Украины провели очередные учения в Чернобыльской зоне отчуждения рядом с границей Беларуси

04 февраля 2023 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы Украины провели очередные учения в Чернобыльской зоне отчуждения, недалеко от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них были задействованы танки, самоходные артустановки и мотострелковые подразделения.

Вооружённые силы Украины провели очередные учения в Чернобыльской зоне отчуждения рядом с границей Беларуси-1

По информации Минобороны страны, эти маневры носят сугубо оборонительный характер. Как отмечают военные эксперты, они начались после того, как Запад пообещал Украине отправить большую партию вооружения и боеприпасов. Так, помимо европейских и американских танков, США поставят Киеву ракеты дальностью 150 километров. Это не первые учения, которые украинская армия проводит в непосредственной близости от наших границ. Масштабные маневры с участием большого количества войск и техники прошли на прошлой неделе.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Военные учения # Новости Украины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил президента Шри-Ланки с Днём Независимости
04 февраля 2023 07:30

Александр Лукашенко поздравил президента Шри-Ланки с Днём Независимости

США и Южная Корея провели новые учения ВВС всего два дня спустя после прошлых
03 февраля 2023 20:21

США и Южная Корея провели новые учения ВВС всего два дня спустя после прошлых

В небе США засекли предположительно китайский шар-шпион и направили за ним истребители
03 февраля 2023 20:16

В небе США засекли предположительно китайский шар-шпион и направили за ним истребители