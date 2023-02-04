Вооружённые силы Украины провели очередные учения в Чернобыльской зоне отчуждения рядом с границей Беларуси

Вооруженные силы Украины провели очередные учения в Чернобыльской зоне отчуждения, недалеко от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них были задействованы танки, самоходные артустановки и мотострелковые подразделения.

По информации Минобороны страны, эти маневры носят сугубо оборонительный характер. Как отмечают военные эксперты, они начались после того, как Запад пообещал Украине отправить большую партию вооружения и боеприпасов. Так, помимо европейских и американских танков, США поставят Киеву ракеты дальностью 150 километров. Это не первые учения, которые украинская армия проводит в непосредственной близости от наших границ. Масштабные маневры с участием большого количества войск и техники прошли на прошлой неделе.