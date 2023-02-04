В Чили несколько дней борются с лесными пожарами – погибли уже 13 человек

Новости Чили. В Чили уже несколько дней спасатели безуспешно пытаются бороться со вспыхнувшими в стране лесными пожарами. Жертвами огненной стихии стали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя уничтожило уже 14 тысяч гектаров лесов и быстро распространяется дальше.

Оно вплотную подобралось к жилым кварталам города Санта-Хуана. Около 100 домов сгорели полностью, еще столько же повреждены. Два района объявлены зоной бедствия. Люди в панике бросают свое жилье и перебираются в более безопасные места. Для борьбы со стихией власти привлекли армию. Президент страны прервал отпуск и отправился в регионы, где бушует пожар.

В Чили установилась жаркая погода, местами воздух нагревается до +40 °C. Синоптики предупреждают о надвигающихся сильных ветрах, которые могут усугубить ситуацию с распространением огня.