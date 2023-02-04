В Словении автобус на полной скорости вылетел с дороги и перевернулся. В салоне было 29 человек

Новости Словении. Три человека погибли, еще трое получили серьезные травмы в аварии с автобусом в Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там по неизвестным пока причинам машина на полной скорости вылетела с дороги и перевернулась.

На место происшествия прибыли пожарные и несколько бригад скорой помощи. По сообщению полиции, автобус ехал из Румынии, а в момент ЧП в салоне находились 29 человек. Следователи считают, что виновником аварии стал водитель, который не справился с управлением.