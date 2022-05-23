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Эстонские военные учились отбирать машины у населения в случае тревоги

23 мая 2022 10:48
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Новости Эстонии. В Эстонии прошли необычные маневры. Военные учились отбирать у населения машины в случае тревоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонские военные учились отбирать машины у населения в случае тревоги-1

Гражданское население не пострадало, хотя озабоченности не скрывало. Армейские подразделения, пока в теории, изучали процедуру конфискации и пути доставки авто в зону боевых действий. Министерство обороны страны внесло в черный список более 2 500 машин, которые заберут у владельцев в случае войны. В мирное время хозяева этих транспортных средств могут пользоваться ими по своему усмотрению, но обязаны поддерживать их в полной боевой готовности. И продать смогут только с разрешения оборонного ведомства.

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# Военные учения # Фотофакт

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