Страны Балтии и Польша попросили у НАТО ещё больше военных

Страны Балтии и Польша попросили НАТО значительно расширить военное присутствие на их территориях. Речь идет о дополнительных 20 тысячах военных на каждую страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что этот вопрос будет рассмотрен до конца июня, когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Мадриде.

Однако стоит отметить, что уже около 30 тысяч иностранных военных находятся в этих странах. Это связано с многочисленными учениями альянса. Только в Польше отрабатывают навыки 7 000 солдат. Задействовано 3 000 единиц техники, в том числе из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.