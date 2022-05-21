Эрдоган обсудит военную безопасность с политической элитой Финляндии и Великобритании

21 мая диалог о военной безопасности проведет президент Турции с политической элитой Финляндии и Великобритании. На повестке – членство Швеции и Финляндии в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрдоган неоднократно выражал несогласие с заявками Скандинавских стран на вступление в Альянс и попросил их делегации не приезжать с попыткой переубедить его. По заявлениям Анкары, Швеция и Финляндия укрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана. А также последователей Гюлена, обвиняемого в попытке госпереворота в Турции в 2016 году.